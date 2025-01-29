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الكرملين يرفض التعليق حول التكهن بطلب الإدارة السورية الجديدة بتسليم الأسد

11:30 ص الأربعاء 29 يناير 2025

الكرملين

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وكالات


رفض الكرملين التعليق على ما إذا كانت الإدارة السورية الجديدة تطالب بتسليم الرئيس المخلوع بشار الأسد.


كما أحجم الكرملين عن التعليق على سؤال بشأن تقرير سوري يفيد بأن دمشق تسعى للحصول على تعويضات من روسيا.


وقال الكرملين إنه "من الضروري بناء حوار مع الإدارة السورية الجديدة، ونحن نمضي في هذا".


وفي ديسمبر الماضي، سيطرت الجماعات المسلحة على العاصمة السورية دمشق بعدما فر الرئيس المخلوع بشار الأسد إلى روسيا.

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الكرملين بشار الأسد سوريا
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