استشهاد أسيرين من قطاع غزة في سجون الاحتلال

(وكالات)

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن استشهاد معتقلين فلسطينيين اثنين من قطاع غزة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تزايد التقارير حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين.

ووفقًا لما نقلته وكالة "شهاب" للأنباء، فإن الشهيدين هما محمد شريف العسلي وإبراهيم عدنان عاشور، فيما لم تكشف سلطات الاحتلال عن تفاصيل ظروف استشهادهما، ما يثير مخاوف حقوقية بشأن أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية، خاصة في ظل تقارير عن الإهمال الطبي وسوء المعاملة.