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جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم 60 منزلًا بمخيم جنين منذ بدء عدوانه

11:01 ص الأربعاء 29 يناير 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصدر عسكري لم تسمه، قوله إن جيش الاحتلال الإسرائيلي هدم نحو 60 مبنى في مخيم جنين خلال أسبوع من العملية العسكرية الإسرائيلية في المخيم.

وقالت الصحيفة العبرية إن جولة في المخيم تظهر بوضوح الدمار الواسع والخراب الذي حل به جراء العملية العسكرية الإسرائيلية.

وأكدت أن معظم السكان غادروا المخيم، كما نقلت عن مسؤولين أمنيين تأكيدهم أن جيش الاحتلال سمح للسكان بالمغادرة عبر طرق محددة.

ويأتي ذلك عقب العملية العسكرية التي بدأها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية الأسبوع الماضي والتي أطلق عليها اسم "الجدار الحديدي" زاعمًا أنها تهدف للقضاء على الإرهاب.

وأطلقت إسرائيل العملية فور دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مع حماس حيز التنفيذ، وبعدها كثف الاحتلال ضرباته على الضفة الغربية وخصوصًا مدينة جنين ومخيمها.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين العملية العسكرية الإسرائيلية
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