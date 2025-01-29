وزير الخارجية يستعرض هاتفيًا مع نظيره الأمريكي تطورات تنفيذ اتفاق وقف النار في غزة

وكالات



جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، مساء أمس الثلاثاء، مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو.



وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين تناولا الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين والرغبة المشتركة في دفع علاقات التعاون الثنائية في مختلف المجالات بما يسهم في توطيد الشراكة ويعزز من الجهود الرامية لمواجهة التحديات الإقليمية المتعددة.



وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزيرين استعرضا تطورات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث أكد الوزير عبد العاطى أهمية مواصلة أطراف الاتفاق على تنفيذ بنوده بمراحله الثلاث، بما يسهم فى تبادل الأسرى، ويسمح للشعب الفلسطينى الشقيق بالعودة إلى منازلهم، ونفاذ المساعدات الإنسانية بشكل مستدام للقطاع.



وأشار السفير تميم خلاف، إلى أن ذلك كخطوة أساسية لاستعادة الهدوء والاستقرار وبلورة أفق سياسى يسهم في إنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي استنادًا لحل الدولتين ووفقًا للشرعية الدولية.



وشدد وزير الخارجية عبد العاطي على أهمية عدم المساس بحقوق الشعب الفلسطيني الذي يحرص على البقاء على أرضه ورفض النقل أو التهجير خارجها ومن ثم ضرورة احترام صمود هذا الشعب وحقه في تقرير المصير.