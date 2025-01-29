القاهرة - مصراوي:

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي، ماركو روبيو، رفض "تهجير أو نقل" الفلسطينيين إلى خارج أراضيهم.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزيرين استعرضا، خلال اتصالهما الذي جرى مساء أمس الثلاثاء، تطورات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد عبد العاطي أهمية مواصلة أطراف الاتفاق تنفيذ بنوده بمراحله الثلاث، بما يسهم في تبادل الرهائن والأسرى، ويسمح للشعب الفلسطيني الشقيق بالعودة إلى منازلهم، ونفاذ المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى القطاع.

واعتبر وزير الخارجية المصري تنفيذ الاتفاق خطوة أساسية لاستعادة الهدوء والاستقرار، وبلورة أفق سياسي يسهم في إنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي استنادًا إلى حل الدولتين ووفقًا للشرعية الدولية.

وشدد عبد العاطي على أهمية عدم المساس بحقوق الشعب الفلسطيني، الذي يحرص على البقاء على أرضه، ورفض "النقل أو التهجير" خارجها، ومن ثمّ ضرورة احترام صمود هذا الشعب وحقه في تقرير المصير.

وبحسب السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فإن الوزيرين تناولا أيضًا الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين، والرغبة المشتركة في دفع علاقات التعاون الثنائية في مختلف المجالات، بما يسهم في توطيد الشراكة، ويعزز الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الإقليمية المتعددة.

وفي وقت سابق، نفى مصدر مسؤول رفيع المستوى ما تناولته بعض وسائل الإعلام من إجراء اتصال هاتفي بين الرئيسين المصري والأمريكي، مشددا على أن أي اتصال هاتفي لرئيس الجمهورية يتم الإعلان عنه وفقًا للمتبع مع رؤساء الدول.

وأضاف المصدر، أنه كان يجب تحري الدقة المطلوبة خاصة فيما يتعلق باتصال على هذا المستوى وفي هذا التوقيت الدقيق الذي تمر به منطقة الشرق الأوسط، وفي ضوء ما يمثله ذلك من أهمية خاصة في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع رئيسي البلدين.