الاحتلال يستهدف صيادين فلسطينيين في بحر خان يونس بغزة

(وكالات)

أصيب عدد من الصيادين الفلسطينيين، صباح اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء عملهم في بحر مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأفادت مصادر محلية بأن زوارق الاحتلال استهدفت مراكب الصيادين، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بجروح متفاوتة، بالإضافة إلى اعتقال اثنين آخرين.

ولم تقتصر الاعتداءات الإسرائيلية على البحر، إذ أطلقت آليات الاحتلال نيرانها على طول محور فيلادلفيا في مدينة رفح جنوبي القطاع، في تصعيد جديد يهدد أمن واستقرار المنطقة.

