إعلان

الاحتلال يستهدف صيادين فلسطينيين في بحر خان يونس بغزة

10:44 ص الأربعاء 29 يناير 2025

قوات الاحتلال الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

أصيب عدد من الصيادين الفلسطينيين، صباح اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء عملهم في بحر مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأفادت مصادر محلية بأن زوارق الاحتلال استهدفت مراكب الصيادين، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بجروح متفاوتة، بالإضافة إلى اعتقال اثنين آخرين.

ولم تقتصر الاعتداءات الإسرائيلية على البحر، إذ أطلقت آليات الاحتلال نيرانها على طول محور فيلادلفيا في مدينة رفح جنوبي القطاع، في تصعيد جديد يهدد أمن واستقرار المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الاحتلال الإسرائيلي صيادين فلسطينيين بحر خان يونس غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير الخارجية يستعرض هاتفيًا مع نظيره الأمريكي تطورات تنفيذ اتفاق وقف النار في غزة

إعلان

إعلان

وزير الخارجية يستعرض هاتفيًا مع نظيره الأمريكي تطورات تنفيذ اتفاق وقف النار في غزة
رسميا.. الريان يفسخ التعاقد مع أشرف بن شرقي