الحكومة السورية الجديدة تطالب روسيا بتعويضات خلال محادثات مع وفد الكرملين

موسكو - (د ب أ)

ضغطت الحكومة السورية الجديدة على روسيا للحصول على تعويضات، خلال أول محادثات لها مع وفد الكرملين، منذ الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.

وطبقا للبيان السوري حول المحادثات في دمشق مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، فإن "الحوار سلط الضوء على دور روسيا في إعادة بناء الثقة مع الشعب السوري من خلال إجراءات ملموسة، مثل التعويضات وإعادة الإعمار"حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضاف البيان أن "الإدارة الجديدة شددت أيضا على أن استعادة العلاقات يجب أن تعالج الأخطاء الماضية".

ولم يوضح البيان نوع التعويض الذي تطالب به سوريا من روسيا.

ووصف بوجدانوف المحادثات التي جرت أمس الثلاثاء بأنها بناءة، رغم "أننا نتفهم مدى صعوبة الوضع"، حسب وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء.