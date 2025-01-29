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جندي إسرائيلي شارك في العدوان على غزة ينتقد جيشه

10:00 ص الأربعاء 29 يناير 2025

جنود الاحتلال

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وكالات

نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن جندي احتياط إسرائيلي شارك في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قوله، "بدلًا من استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لحركة حماس، دمر البنية التحتية والمنازل".

وأضاف الجندي الإسرائيلي "نحتاج لإستراتيجية توازن بين الأمن والقيود الأخلاقية والكلفة البشرية"، موضحًا أن القوة العسكرية وحدها لا تستطيع حل هذا الصراع.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي استمرت لـ 15 شهرًا في تدمير نحو 70% من الوحدات السكنية والبنية التحتية للقطاع، فضلًا عن استشهاد أكثر من 47 ألف فلسطيني.

وأكد رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيـم شتاينر، أن الحرب تسببت في فقدان 60 عامًا من التنمية ما يجعل إعادة الإعمار مهمة طويلة وصعبة تتطلب جهودًا دولية ضخمة.

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