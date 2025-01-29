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المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط يصل تل أبيب

09:58 ص الأربعاء 29 يناير 2025

نتنياهو

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وكالات


أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وصل تل أبيب، مضيفة أنه من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمجندات الأربع اللاتي أطلق سراحهن من غزة مؤخرًا.


وقالت البث العبرية إن ويتكوف يخطط لزيارة قطاع غزة لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.


ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الأحد 19 يناير الجاري، سلمت الحركة بموجبه 3 أسيرات إسرائيليات مقابل الإفراج عن سراح 90 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال في الدفعة الأولى من صفقة التبادل.


أما الدفعة الثانية من الصفقة، فقد سلمت حركة حماس 4 مجندات إسرائيليات أسيرات مقابل الإفراج عن 200 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال.


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نتنياهو تل أبيب إسرائيل المبعوث الأمريكي
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