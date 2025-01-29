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الولايات المتحدة تطالب بهدنة فورية في الكونغو

09:56 ص الأربعاء 29 يناير 2025

الولايات المتّحدة

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واشنطن - (د ب أ)

طالبت الولايات المتحدة بإقرار هدنة فورية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث قال مسؤول أممي بارز إن مدينة جوما تتعرض لهجوم من جانب متمردين مدعومين من رواندا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء عن الخارجية الأمريكية القول إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال للرئيس الرواندي بول كاجامي أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة " قلقة للغاية" إزاء تصاعد العنف في الكونغو.

وجاء في بيان الوزارة " حث وزير الخارجية على وقف إطلاق النار فورا في المنطقة، وعلى احترام جميع الأطراف للوحدة الإقليمية السيادية".

وقال مسؤول حكومي كونغولي أمس الثلاثاء إن ميليشا إم 23 باتت تسيطر على أجزاء من مطار العاصمة الإقليمية الاستراتيجية جوما بعد هجومها على المدينة الواقعة في شرقى الكونغو.

وقال وزير التنمية الريفية وعضو البرلمان عن جوما، موهيندو نزانجي بوتوند، في مقابلة مع محطة "توب كونغو" الإذاعية إن ميليشيا إم 23 قد احتلت أيضا جميع النقاط الاستراتيجية في المدينة. .

وقال المتحدث باسم إم 23، ويلي نجوم، إن المدينة أصبحت الآن تحت السيطرة الكاملة للمجموعة المتمردة.

ولم يكن هناك تأكيد فوري من الجانب الحكومي لهذا البيان.

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الولايات المتحدة واشنطن الكونغو
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