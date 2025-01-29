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وزير الخارجية الأمريكي: يجب منع حماس من استعادة السيطرة على غزة

09:40 ص الأربعاء 29 يناير 2025

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

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تل أبيب - (د ب أ)

أجرى وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية بدر عبد العاطي حول الوضع في قطاع غزة.

وقدم روبيو الشكر لهما بسبب جهود الوساطة لإطلاق سراح الأسرى وتناول قضية المساعدات الإنسانية، حسب وزارة الخارجية الأمريكية.

وأشارت الوزارة إلى أن روبيو أكد لهما ضرورة ضمان محاسبة حماس على أفعالها وإطلاق سراح جميع الأسرى الباقين في الأسر، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الأربعاء.

وأوضح روبيو أيضا أنه يجب منع حماس من استعادة الحكم هناك وتهديد إسرائيل.

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ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي حركة حماس محمد بن الرحمن آل ثاني
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