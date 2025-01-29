اندلاع حريق في طائرة ركاب قبل إقلاعها في كوريا الجنوبية وإجلاء جميع الركاب

سول - (أ ب)

اشتعلت النيران في طائرة ركاب قبل إقلاعها في أحد مطارات كوريا الجنوبية، لكن جميع الركاب البالغ عددهم 176 شخصا تم إجلاؤهم بسلام، وفقا للسلطات.

وأوضحت وزارة النقل في بيان أن الطائرة، وهي من طراز إيرباص إيه 321 وتشغلها شركة الطيران الكورية الجنوبية إير بوسان، كانت تستعد للمغادرة إلى هونج كونج عندما اشتعلت النيران في الجزء الخلفي منها بمطار جيمهاي الدولي في الجنوب الشرقي.

وتم إجلاء جميع الركاب البالغ عددهم 169 راكبا بالإضافة إلى ستة من أفراد الطاقم ومهندس واحد عبر منزلق الطوارئ، وفقا للوزارة.

وأفادت الوكالة الوطنية لمكافحة الحرائق بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة أثناء عملية الإخلاء، مضيفة أن الحريق تم إخماده بالكامل في الساعة 1131 مساء، أي بعد حوالي ساعة من إرسال فرق الإطفاء إلى الموقع.

ولم يُعرف على الفور سبب اندلاع الحريق.

يأتي هذا الحادث بعد شهر واحد فقط من تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة جيجو إير في مطار موان الدولي جنوب كوريا الجنوبية، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها باستثناء شخصين من أصل 181 راكبا، في واحدة من أسوأ الكوارث الجوية في تاريخ البلاد.