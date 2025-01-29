رئيس مجلس الدوما: محاولة اغتيال بوتين جريمة والتفكير بها سبب لحرب نووية

وكالات

قال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، إن التحضير لمحاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومناقشتها، يعد جريمة خطيرة وتهديدا جديا للأمن العالمي.

وأضاف رئيس مجلس الدوما، أن التحضير لمحاولة اغتيال الرئيس بوتين، هو طريق مباشر لبدء حرب نووية، وفقا لروسيا اليوم.

وفي تعليقه على ما قاله الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، مؤخرا بخصوص تخطيط إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بادين، "لقتل بوتين"، شدد فولودين على ضرورة إدراك الجميع، بوجود هجوم في غاية القسوة والشراسة يجري ضد روسيا الاتحادية.

وقال: "يجب إدراك حجم التحديات والتهديدات التي نواجهها، وهذا يعني أنه يجب الشعور بحجم المسؤولية. الرئيس بوتين يبذل كل ما في وسعه لتعزيز البلاد وتحقيق السلام وحل قضايا الأمن العالمي. لا شك في أن بوتين هو أفضلية مميزة لروسيا. ومن المهم اليوم أكثر من أي وقت مضى التوحد والالتفاف حول رئيس البلاد".

ودعا فولودين إلى إجراء تحقيق شامل في ادعاءات الصحفي كارلسون المذكورة أعلاه.

وشدد فولودين، على ضرورة ملاحقة المتورطين في هذه الجريمة وتقديمهم إلى العدالة.

وكتب فولودين على قناته في تيلجرام: "يجب أن يؤخذ ما قاله تاكر كارلسون على محمل الجد. بالأمس قال هذا الصحفي الأمريكي إن إدارة بايدن خططت لمحاولة قتل الرئيس بوتين، وذكر أن وزير الخارجية الأمريكي السابق بلينكن، اقترح ذلك، ما قاله تاكر كارلسون يحتاج إلى تحقيق شامل، ويجب تحميل بايدن وبلينكن المسؤولية".

في وقت سابق، قال كارلسون خلال مقابلة مع الصحفي مايت تايبي: "كان أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي السابق، يدفع بقوة نحو إثارة حرب حقيقية، حتى من خلال محاولة اغتيال بوتين على سبيل المثال، ماذا فعلت إدارة بايدن - لقد حاولوا قتل بوتين".

وأكد الصحفي، أنه يعتبر هذه المحاولات "جنونية".

وفي تعليقه على كلمات كارلسون، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن "الأجهزة الأمنية المختصة الروسية، تتخذ باستمرار جميع التدابير اللازمة لضمان السلامة العامة، وقطعا سلامة الأفراد الذين يتمتعون بحماية الدولة، وعلى رأسهم رئيس الدولة".