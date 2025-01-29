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قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين في رام الله والبيرة

08:39 ص الأربعاء 29 يناير 2025

قوات الاحتلال أرشيفية

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وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، 5 مواطنين بعد اقتحامها عدة بلدات وقرى في محافظة رام الله والبيرة، وفقا لما ذكرته الغد.

قالت مصادر محلية، إن الاحتلال داهم العديد من منازل المواطنين خلال اقتحامه مدينة البيرة، وبلدة بيتونيا، غرب رام الله، وقرى دير عمار وكوبر وشقبا وأبو شخيدم والمزرعة القبلية، شمال غرب رام الله، وبلدتي سلواد وكفر مالك وقرية برقا شرق رام الله، ومخيم الجلزون شمال رام الله.

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قوات الاحتلال رام الله إسرائيل
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