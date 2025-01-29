البيت الأبيض يسمح لمؤثري السوشيال ميديا بتغطية نشاطاته

وكالات

سمحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحضور المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، المؤتمرات الصحفية لتغطية نشاطات البيت الأبيض.

وأعلنت السكرتيرة الصحفية الجديدة للبيت الأبيض، كارولين ليفات، في أول إحاطة صحفية لها السماح للمدونين والمؤثرين بتقديم طلبات للحصول على تصاريح التغطية.

وقالت ليفات التي تعتبر أصغر شخص في تاريخ الولايات المتحدة يتولى منصب السكرتير الصحفي، إذ تبلغ من العمر 27 عاما، إن الإدارة ستفتح الباب أمام مجموعة أوسع من الأشخاص للتقديم على تصاريح صحفية تشمل الصحفيين المستقلين، المدونين، المؤثرين، ومنشئي المحتوى.

وأضافت: "نرحب بكل من يسهم في إنتاج محتوى خبري يومي ومستقل، في تقديم طلباتهم لتغطية نشاطات البيت الأبيض"، مبينة أن هذه التغييرات تم إجراؤها لتتماشى مع "النهج الإعلامي الثوري" للرئيس ترامب والذي بدأه خلال حملته الانتخابية عبر التحدث مع مضيفي البودكاست المشهورين وأصحاب النفوذ على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفتت إلى أنه "تماشيا مع هذا النهج الإعلامي الثوري، سيتحدث البيت الأبيض في عهد ترامب إلى جميع وسائل الإعلام والشخصيات، وليس فقط مع الإعلام التقليدي"، مشيرة إلى أن "استطلاعات الرأي تظهر انخفاضا في الثقة بوسائل الإعلام الأميركية، خاصة بين الشباب".