بعد إزالة صورته من البنتاجون.. تحرك جديد ضد الجنرال مارك ميلي

وكالات

ألغى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، الحراسة والحماية وكذلك التصريح الأمني ​​للجنرال مارك ميلي، وهي خطوة غير مسبوقة ضد الجنرال السابق الذي أصبح هدفا متكررا للرئيس دونالد ترامب، وفقا لروسيا اليوم.

ووجه هيجسيث، في يومه الثاني الكامل فقط في العمل، المفتش العام للوزارة بفتح تحقيق في "سلوك" ميلي، دون تحديد السلوك الذي يعتقد هيجسيث أنه يستدعي مراجعة رتبة ميلي.

وقال رئيس أركان وزارة الدفاع، جو كاسبر، إن تقويض التسلسل القيادي يضر بأمننا القومي، واستعادة المساءلة هي أولوية لوزارة الدفاع تحت قيادة الرئيس ترامب.

ووفقا للمتحدث باسم البنتاجون، جون أوليوت، فقد أبلغ الوزير الجنرال ميلي أنه سيلغي التفويض الخاص بتفاصيله الأمنية ويعلق تصريحه الأمني ​​أيضا، كما وجه الوزير أيضا المفتش العام لوزارة الدفاع بإجراء تحقيق في الحقائق والظروف المحيطة بسلوك الجنرال ميلي حتى يتمكن الوزير من تحديد ما إذا كان من المناسب إعادة فتح قرار مراجعة الرتبة العسكرية".

والأسبوع الماضي، أكد مصدر في البنتاجون، أن صورة الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، الذي يعد من أشد منتقدي ترامب، أزيلت من مكانها في مقر وزارة الدفاع عقب حفلة تنصيب الرئيس الجمهوري.

ويتم تكريم رؤساء هيئة الأركان المشتركة المتقاعدين بتعليق صورهم في ممر بالقرب من أحد مداخل "البنتاجون"، وأقيمت حفلة في وقت سابق من هذا الشهر تم خلالها تعليق صورة ميلي.