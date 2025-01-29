خلال 24 ساعة.. الجيش الروسي يُدمر أكثر من 100 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الدفاع الجوي بالجيش، أسقطت خلال الليلة الماضية، 104 قطع من المسيرات الأوكرانية فوق عدة مناطق روسية، وفقا لروسيا اليوم.

قالت الوزارة في بيانها اليوم: "تمكنت منظومات الدفاع الجوي الروسية المناوبة خلال الليلة الماضية، من اعتراض وتدمير 104 طائرات بدون طيار أوكرانية فوق مختلف المقاطعات الروسية".

وأشارت إلى أنه تم إسقاط 47 مسيرة معادية فوق أراضي مقاطعة كورسك، و27 مسيرة أخرى فوق أراضي مقاطعة بريانسك.

وأسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية، 11 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق مقاطعة سمولينسك، و7 فوق مقاطعة تفير، و4 فوق مقاطعة بيلجورود، و3 طائرات بدون طيار فوق مقاطعتي نيجني نوفجورود وكالوغا، ومسيرة جوية واحدة فوق مقاطعة روستوف ومثلها فوق مقاطعة لينينجراد.