بقوة 5.6 درجة.. زلزال يضرب بحيرة البايكال بمقاطعة إيركوتسك الروسية

وكالات

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة عى مقياس ريختر منطقة بحيرة البايكال بمقاطعة إيركوتسك الروسية، اليوم الأربعاء، وفقا لما أعلنته المديرية العامة لوزارة الطوارئ في المقاطعة.

وقالت الوزارة في بيان رسمي: "وفقا لمعلومات فرع البايكال للخدمات الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، سجل اليوم وقوع حدث زلزالي الساعة 06:54 بالتوقيت المحلي (01:54 بتوقيت موسكو)، حيث كان مركز الزلزال في مياه بحيرة البايكال، على بعد 36 كيلومترا من بلدة بولشوي جولووستنوي في منطقة إيركوتسك، وبلغت شدة الزلزال في المركز 5.6 درجة".

وأشار البيان إلى أن الزلزال كان محسوسا في مدينة إيركوتسك بقوة 3 درجات، مؤكدا عدم وقوع أي أضرار أو إصابات، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت الوزارة، أن جميع منشآت البنية التحتية في المنطقة تعمل بشكل طبيعي ولم تصب بأية أضرار.