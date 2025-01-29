بسبب التدافع.. مصرع 15 شخصًا في أكبر مهرجان هندوسي بالهند

وكالات

لقي ما لا يقل عن 15 شخصا حتفهم نتيجة التدافع، في أكبر مهرجان هندوسي، "كومبه ميلا"، الذي أقيم عند التقاء نهري الغانج ويامونا في مدينة براياجراج في ولاية أوتار براديش، شمال الهند، وفقا لروسيا اليوم.

وقال مصدر في الخدمات الطبية الهندية، إن العديد من زوار المهرجان أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى، وبعضهم في حالة خطيرة.

وأجرى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أجرى محادثة هاتفية مع رئيس وزراء ولاية أوتار براديش يوجي أديتياناث بعد ورود تقارير عن تدافع.

ويقام مهرجان "كومبه ميلا" في شمال الهند مرة كل 12 عاما، ومنذ بدايته في 13 يناير، شارك أكثر من 110 ملايين حاج هندوسي، قاموا بالوضوء في نهر الجانج.

وفي غضون 45 يوما فقط من المهرجان، من المتوقع أن يشارك فيه 450 مليون شخص، بما في ذلك 1.5 مليون أجنبي.

وذكرت وسائل إعلام هندية، أن مودي يخطط للمشاركة في مهرجان "كومبه ميلا"، والوضوء في نهر الغانج المقدس وزيارة 4 مراكز دينية في براياجراج.