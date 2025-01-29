للمرة الثانية.. اندلاع حريق داخل طائرة في كوريا الجنوبية وإصابة 7 أشخاص

وكالات

اندلع حريق داخل طائرة ركاب في مطار جيمهيه الدولي في مدينة بوسان، جنوب شرق كوريا الجنوبية، مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص بجروح خفيفة أثناء الإخلاء، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضحت سلطات الإطفاء، أن الحريق اندلع بمنطقة الذيل بطائرة ركاب تابعة لشركة طيران بوسان من طراز إيرباص إيه 321-200، مساء الثلاثاء، قبل إقلاعها أثناء الاستعداد للتوجه إلى هونج كونج من مطار جيمهيه الدولي في بوسان جنوب شرقي سيئول.

وأضافت أنه تم إجلاء جميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة البالغ عددهم 169 راكبا و6 أفراد من الطاقم وعامل صيانة واحد باستخدام مزلقة إخلاء، وتمكنت سلطات الإطفاء قبل منتصف الليل بقليل من إخماد الحريق.

وأدى الحادث إلى إصابة 7 أشخاص بجروح طفيفة أثناء إجلائهم وتم نقلهم إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

وكان من بين الركاب البالغ عددهم 169 شخصا، 22 أجبينا 18 صينيا، وأمريكيان وبريطاني وفلبيني.

وبعد وقت قصير من الحريق، شكلت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل فريقا للتحقيق في الحادث، وتخطط لإرسال 7 مسؤولين إلى مكان الحادث للتحقيق في سبب الحادث.

ووفقا لنظام المعلومات الفنية للطيران التابع للوزارة، كانت الطائرة المنكوبة في الخدمة لأكثر من 17 سنة، وعادة الطائرة التي تخدم لمدة أكثر من 20 سنة عليها أن تخضع لفحص أكثر صرامة من قبل الوزارة.

ولم تبلغ شركة طيران بوسان عن أي حادث على مدى الـ12 عاما الماضية.

وفي أواخر الشهر الماضي شب حريق في طائرة ركاب تابعة لشركة طيران "جيجو إير" الكورية الجنوبية، وكانت تقل 181 راكبا عندما انحرفت عن المدرج في مطار بكوريا الجنوبية، واصطدمت بجدار خرساني بسبب خلل أعاق تشغيل عجلات الهبوط الأمامية على ما يبدو ما أسفر عن مقتل 179 شخصا، ونجاة شخصين فقط، في واحدة من أسوأ كوارث الطيران في البلاد.