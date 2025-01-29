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إسقاط عشرات الطائرات المسيرة الأوكرانية على مختلف الأقاليم الروسية

03:13 ص الأربعاء 29 يناير 2025

مسيرات أوكرانية ارشيفية

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وكالات

أعلنت السلطات الروسية، عن إسقاط العشرات من الطائرات المسيرة الأوكرانية في مختلف الأقاليم الروسية فجر الأربعاء، بحسب روسيا اليوم.

وقال حاكم مقاطعة بريانسك ألكسندر بوجوماز، إن قوات الدفاع الجوي تصدت لهجوم واسع النطاق بطائرات مسيرة على المقاطعة، مؤكدا إسقاط 26 طائرة.

وأضاف أنه لم يكن هناك ضحايا أو مصابون بنتيجة الغارات، وأن الأجهزة المختصة تواصل فحص المناطق.

بدوره، ذكر حاكم مقاطعة تفير إيجور رودينيا، أنه تم إسقاط 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة توروبيتس في المقاطعة.

وفي مقاطعة نيجني نوفجورود أكد الحاكم جليب نيكيتين نشوب حريق بنتيجة سقوط حطام طائرة مسيرة بالقرب من منشأة صناعية دون وقوع إصابات، حسب المعلومات الأولية.

وفرضت الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي قيودا على إقلاع واستقبال رحلات الطيران المدني في مطار قازان، لكنها رفعت القيود بعد حوالي ساعتين من إعلانها.

وتم فرض القيود على حركة الطائرات في مطار "بولكوفو" الدولي في مدينة سان بطرسبورج أيضا.

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