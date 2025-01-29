سوريا تُصدر بيانًا عن لقاء الشرع بالمبعوث الخاص للشرق الأوسط في دمشق

وكالات

أعلنت القيادة العامة السورية، أن وفدا روسيا برئاسة ميخائيل بوجدانوف، المبعوث الخاص للشرق الأوسط زار دمشق، وأكد دعم موسكو للتغييرات الإيجابية الجارية حاليا في سوريا، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت القيادة في بيان: "تركزت المناقشات خلال الاجتماع على قضايا رئيسية، بما في ذلك احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها".

وأضافت: "أكد الجانب الروسي دعمه للتغييرات الإيجابية الجارية حاليا في سوريا، وسلط الحوار الضوء على دور روسيا في إعادة بناء الثقة مع الشعب السوري من خلال تدابير ملموسة مثل التعويضات وإعادة الإعمار والتعافي".

وتابعت: "شارك الجانبان في مناقشات حول آليات العدالة الانتقالية التي تهدف إلى ضمان المساءلة وتحقيق العدالة لضحايا الحرب الوحشية التي شنها نظام الأسد".

وأكدت الإدارة السورية الجديدة "التزامها بالتعامل مع جميع أصحاب المصلحة بطريقة مبدئية لبناء مستقبل لسوريا متجذر في العدالة والكرامة والسيادة".

وشددت "على أن استعادة العلاقات يجب أن تعالج أخطاء الماضي وتحترم إرادة الشعب السوري وتخدم مصالحه".