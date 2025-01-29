اعتقال مديرة أعمال فنانين مشهورة في تركيا.. ما السبب؟

وكالات

أصدرت محكمة في اسطنبول، أمرا بالقبض على مديرة أعمال فنانين بدعوى محاولتها الإطاحة بالحكومة على خلفية احتجاجات حديقة جيزي في عام 2013، حسبما أفادت روسيا اليوم.

وألقت السلطات التركية القبض على عائشة باريم، الجمعة، واستدعت 8 ممثلين للإدلاء بأقوالهم أمام المحكمة، بوصفهم شهودا في قضيتها.

وتدور تهمة باريم حول قيامها بدفع الفنانين الذين كانت تمثلهم للانضمام إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة، في حديقة غيزي بوسط مدينة إسطنبول.

وبحسب إفادتها أمام ممثل الادعاء، أنكرت باريم الاتهامات وقالت إنها ذهبت إلى منطقة الاحتجاجات عام 2013 عدة مرات بشكل فردي كمراقبة ومرافقة لبعض من كانت تعمل معهم.

وجاء في أوراق المحكمة أن باريم نفت الاتهامات وقالت إنها لم تنسق بين الممثلين الذين تعمل معهم، ولم تطلب منهم دعم الاحتجاجات.

وقالت باريم بحسب نص بيانها: "مهمتي كمديرة أعمال هي إدارة المسيرة المهنية للممثلين الذين أعمل معهم وتمثيلهم بأفضل طريقة ممكنة، إن الفنانين لديهم أفكارهم وإرادتهم وقراراتهم. لم أنظم أي شيء من خلال توجيه أفكارهم".

وأفادت المحكمة، أن باريم أجرت اتصالات مكثفة مع المتهمين في قضية حديقة غيزي وقت الاحتجاجات.

ومن بين المتهمين كان رجل الأعمال عثمان كافالا الذي حكم عليه في أبريل 2022 بالسجن مدى الحياة دون عفو مشروط.

يشار إلى أن الاحتجاجات السلمية في أوائل صيف عام 2013 ضد بناء مركز تجاري في حديقة غيزي، تحولت إلى مظاهرات في أنحاء البلاد، ووصفت الاحتجاجات بأنها "محاولة انقلاب".