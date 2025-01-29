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من مخلفات نظام الأسد.. مقتل وإصابة 11 شخصا إثر انفجارات في سوريا

02:34 ص الأربعاء 29 يناير 2025

انفجار في سوريا

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وكالات

قتل رجل وأصيب 10 مدنيين آخرين، جراء 3 انفجارات منفصلة لألغام أرضية في ريف محافظة دير الزور السورية، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الدفاع المدني السوري، إن 3 انفجارات متفرقة للألغام من مخلفات نظام بشار الأسد وحلفائه وقعت في كل من محيط قرى كباجب، والعشارة، وحوايج شامية بريف دير الزور.

وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، بأنه مع تزايد الآمال بأن يستفيد أطفال سوريا من ثمار السلام، فإن الفتيات والفتيان يعانون من التأثير الوحشي للذخائر غير المنفجرة.

وأشارت إلى أنه "قتل أو أصيب ما لا يقل عن 116 طفلا بسبب هذه التهديدات الخفية في شهر ديسمبر وحده".

كما أعلن الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) مقتل وإصابة 75 شخصا بمختلف المناطق خلال الفترة الممتدة من 27 نوفمبر وحتى 4 يناير، جراء انفجار ألغام أرضية وأجسام من مخلفات الحرب بسوريا.

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