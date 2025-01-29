مصرع تاجر مخدرات في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بنجع حمادي

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي تاجر مخدرات مصرعه، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، أثناء حملة أمنية استهدفت أحد أوكار تجارة المخدرات بإحدى قرى مركز نجع حمادي بمحافظة قنا.

كانت إدارة مكافحة المخدرات قد تلقت معلومات تفيد بتواجد تاجر مخدرات في المنطقة، فتم التنسيق مع قوات الأمن ومباحث نجع حمادي لتنفيذ مداهمة لضبطه.

وعند وصول القوات إلى المكان المستهدف، فوجئت بإطلاق نار كثيف من جانب التاجر، ما دفعهم للتعامل مع الموقف بالمثل.

وأسفرت المواجهة عن مصرع المدعو "م"، الذي تبين أنه تاجر مخدرات، كما عثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية.

تم التحفظ على المضبوطات، فيما جرى نقل جثة القتيل إلى مشرحة المستشفى، وفتحت النيابة العامة تحقيقًا في الواقعة.