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زعيم كوريا الشمالية يدعوا إلى تعزيز القدرة النووية للبلاد

01:49 ص الأربعاء 29 يناير 2025

كيم جونج زعيم كوريا الشمالية

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وكالات

أكدت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأربعاء، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، تفقد منشأة تنتج مواد نووية ودعا إلى تعزيز القدرة النووية للبلاد، وفقا لسكاي نيوز..

وتشير تحركات كيم إلى استمرار التركيز على توسيع الترسانة النووية لكوريا الشمالية، على الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال: إنه مستعد للتحدث مع كيم مرة أخرى لإحياء الدبلوماسية.

وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إلى أن كيم زار قاعدة إنتاج المواد النووية ومعهد الأسلحة النووية.

ولم تذكر الوكالة أين تقع تلك المنشآت، لكن الصور التي التقطتها كوريا الشمالية لزيارة كيم أشارت إلى أنه من المرجح أنه زار منشأة تخصيب اليورانيوم التي ذهب إليها في سبتمبر الماضي.

وكانت تلك الزيارة هي أول كشف لكوريا الشمالية عن منشأة لتخصيب اليورانيوم منذ أن عرضت منشأة للتخصيب على علماء أميركيين زائرين في عام 2010.

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