"كارثة إنسانية حقيقية".. ماذا قالت روسيا عن أعمال المتمردين بالكونغو الديمقراطية؟

وكالات

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا تدين أعمال المتمردين من جماعة "إم 23" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتدعو لانسحابها من المدن التي سيطرت عليها، وفقا لروسيا اليوم.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إن روسيا تدين بحزم أعمال جماعة "إم 23"، وندعو إلى وقف فوري للأعمال القتالية وانسحاب مقاتلي هذا التشكيل المسلح غير الشرعي من المراكز الأهلية التي استولى عليها ومن الأراضي التي احتلها".

ودعا نيبينزيا كذلك "الأطراف الخارجية لوقف دعم "إم 23" وسحب وحداتها العسكرية".

وأكد أن الوضع في محافظة كيفو الشمالية بالكونغو الديمقراطية التي تشهد عمليات قتالية، يتحول إلى "كارثة إنسانية حقيقية"، وأن عاصمتها مدينة جوما، التي استولى عليها المتمردون، منقطعة عن العالم الخارجي، ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة بالنسبة للسكان.

يذكر أن جماعة "إم 23" المتمردة استأنفت الأعمال القتالية في محافظة كيفو الشمالية بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ عدة أسابيع، بعد فشل مفاوضات السلام مع الحكومة.

واتهمت سلطات الكونغو الديمقراطية رواندا المجاورة بدعم المتمردين، ودعت لسحب قواتها من الجمهورية، فيما ترفض رواندا تلك الاتهامات.