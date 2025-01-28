مبعوث بوتين للشرق الأوسط: اتفقنا مع الحكومة السورية على استمرار القواعد العسكرية

وكالات

قال مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ميخائيل بوجدانوف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تحافظ على مبدأ دعم وحدة سوريا وسيادتها.

وأكد بوجدانوف، أن مستقبل القواعد العسكرية في سوريا يتطلب مشاورات إضافية، مضيفا "أكدنا للشرع على الطبيعة الودية للعلاقات الثنائية مع سوريا".

وأوضح بوجدانوف، أنه أجرى محادثات بناءة مع رئيس الحكومة السورية الجديدة أحمد الشرع في العاصمة السورية دمشق، لافتا إلى أنهما توافقا على استمرار القواعد العسكرية.

وكان وفد من وزارة الخارجية الروسية بقيادة بوجدانوف، وصل إلى سوريا صباح اليوم الثلاثاء، إلى سوريا، لإجراء مشاورات مع الإدارة السورية الجديدة.