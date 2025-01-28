زيلينسكي: بوتين أظهر أنه يخشى المفاوضات والقادة الأقوياء

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أظهر أنه يخشى المفاوضات والقادة الأقوياء، موضحا أن ممارساته تهدف لعدم إنهاء الحرب.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه كان مستعدا للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقب العملية العسكرية في ربيع 2022.

‌‏وأكد بوتين، أنه لا يرفض التفاوض مع أي أحد في أوكرانيا لكن زيلنسكي فاقد للشرعية وليس له الحق في التوقيع على أي اتفاق.

وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، إلى أن بوتين يقول إن المفاوضات مع أوكرانيا ممكنة ولكن ليس مع زيلينسكي.

وأوضح بوتين، أن كل شيء سينتهي في أوكرانيا خلال فترة تتراوح بين شهر ونصف إلى شهرين إذا نفدت أموال الرعاة الغربيين وإمدادات السلاح لأوكرانيا.