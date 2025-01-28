الأمم المتحدة: الأونروا ستواصل القيام بعملها حتى تصبح عاجزة تماما عن ذلك

وكالات

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الثلاثاء، إن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لم تنشأ من العدم وهي مفوضة من الأمم المتحدة وعليها الوفاء بهذا التفويض.

وشدد دوجاريك على أن وكالة الأونروا ستواصل القيام بعملها حتى تصبح عاجزة تماما عن ذلك.

بدوره، قال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، إن الوكالة وصلت إلى مستويات من المساعدات في غزة لم ترها خلال 15 شهرا، مضيفا "نسمع اتهامات بأن حماس هي السبب في تأخير المساعدات وهذا غير صحيح".

وأكد لازاريني في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أنه لو تم تفكيك الأونروا فإن صفة اللجوء للاجئين الفلسطينيين ستبقى، موضحا أن الوكالة عازمة على البقاء والاستمرار في تقديم المساعدات.

وفي وقت سابق من اليوم، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، اليوم الثلاثاء، إن تل أبيب أبلغت مجلس الأمن أن حظر أنشطة الأونروا في إسرائيل يدخل حيز التنفيذ خلال يومين.