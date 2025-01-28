البث العبرية: ترامب يرغب في سحب آلاف الجنود الأمريكيين من سوريا

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، اليوم الثلاثاء، إن مسؤولين في البيت الأبيض نقلوا لإسرائيل رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سحب آلاف الجنود الأمريكيين من سوريا.

وأكدت البث العبرية، أن سحب القوات الأمريكية يثير قلقا بإسرائيل ويتوقع أن يؤثر على القوات الكردية في سوريا.

ويتواجد آلاف الجنود الأمريكيون في سرويا، لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي في أعقاب الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد خلال الحرب الأهلية.