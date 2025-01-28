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المستشار الألماني: طرد الفلسطينيين من غزة سيكون أمرًا غير مقبول

10:39 م الثلاثاء 28 يناير 2025

المستشار الألماني أولاف شولتس

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وكالات

قالت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" نقلا عن المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، إن طرد الفلسطينيين من غزة سيكون أمرا غير مقبول.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أن موقفها لم يتغير وأي نقل قسري للسكان من قطاع غزة سيكون غير مقبول.

ويأتي ذلك عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي طرح فيها فكرة تهجير سكان غزة إلى الدول العربية المجاورة، خاصة مصر والأردن.

ومن جانبهم، شددت القاهرة وعمّان على رفضهما القاطع لهذا المقترح، مؤكدين حق الشعب الفلسطيني في أرضه.

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