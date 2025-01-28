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الشيوخ الأمريكي يفشل في تمرير مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية

10:21 م الثلاثاء 28 يناير 2025

مجلس الشيوخ الأمريكي

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وكالات
أفادت وكالة "رويترز" البريطانية، اليوم الثلاثاء، بفشل تمرير مشروع قانون فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في مجلس الشيوخ الأمريكي بعد عدم حصوله على الأصوات الكافية.
وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أنه من المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع قانون "قانون مواجهة المحكمة غير الشرعية"، يأتي على ضوء إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
ويستهدف مشروع القانون، فرض عقوبات على كل من يشارك في جهود التحقيق أو الاعتقال أو الملاحقة القضائية لأي مواطنين أمريكيين أو من دول حليفة للولايات المتحدة ليست عضوا في الجنائية الدولية والتي من بينها إسرائيل.

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