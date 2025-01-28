أكسيوس: الجيش الأمريكي ينقل صواريخ "باتريوت" من إسرائيل إلى أوكرانيا

وكالات

قال موقع "أكسيوس"، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الأمريكي بدأ في نقل ما يقرب من 90 صاروخا اعتراضيا من طراز "باتريوت" من مخازن إسرائيل لتسليمها إلى أوكرانيا.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن إسرائيل توقفت عن تشغيل نظام الدفاع الجوي "باتريوت" في أبريل عام 2024، موضحة أن النظام الدفاعي الأمريكي بات أقل أهمية بالنسبة لتل أبيب بعدما طوّرت أنظمة دفاعية خاصة بها وبدأت في استخدام المنظومة الأمريكية للتدريب أو تركها في المخازن.

وكشفت مصادر لـ"أكسيوس"، أن مسؤولون أوكرانيون تواصلوا مع واشنطن، بعدما أعلنت إسرائيل توقفها عن استخدام "باتريوت"؛ لمناقشة مسألة نقل هذه الأنظمة إلى أوكرانيا بعد تحديثها في الولايات المتحدة.

وأوضح الموقع الأمريكي، أن إسرائيل ظلت تماطل في اتخاذ قرار بشأن نقل تلك الذخائر الدفاعية إلى أوكرانيا؛ خوف من رد فعل روسي ربما يتمثل في تزويد إيران بأسلحة أكثر تطورا.