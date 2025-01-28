ميقاتي: العدوان الإسرائيلي على النبطية خرق لترتيب وقف إطلاق النار

وكالات

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية السابق نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، إن العدوان الإسرائيلي على النبطية يشكل انتهاكا إضافيا للسيادة اللبنانية وخرقا لترتيب وقف إطلاق النار.

وأشار ميقاتي، إلى أنه تواصل مع رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار وطالبه بموقف حازم لضمان تنفيذ إسرائيل التزاماتها.

من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الثلاثاء، إن قواته استهدفت شاحنة ومركبة تابعة لحزب الله كانتا تنقلان أسلحة بمنطقتي الشقيف والنبطية جنوب لبنان.

وأكد هاجاري، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مصمم على العمل وفق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان رغم محاولات حزب الله العودة لنشاطه، مضيفا "سنستهدف كل تهديد لدولة إسرائيل ومواطنيها".

وكانت طائرة مسيرة إسرائيلية أغارت مساء اليوم الثلاثاء، على بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان، وأسفرت عن جرح 14 شخصاً.

وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، نفذت طائرة مسيرة إسرائيلية مساء اليوم، غارة بصاروخ موجه مستهدفة سيارة "بيك أب" لتحميل الخضار، على طريق مدرسة الروضات في بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان، ما أدى إلى تدمير السيارة واحتراق عدد من السيارات التي كانت مركونة في الشارع.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في بيان أن الغارة الإسرائيلية "هذا المساء على النبطية أدت في حصيلة محدثة إلى إصابة أربعة عشر شخصاً بجروح".

وألقت طائرة مسيرة إسرائيلية في وقت سابق اليوم الثلاثاء، قنبلةً في محيط تجمع للجيش ومواطنين في بلدة يارون في جنوب لبنان، فيما تم تسجيل إصابات بالرصاص الإسرائيلي عند مدخل البلدة، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

يذكر أنه تمّ الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر، وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي، ولم تلتزم إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ.

وينص الاتفاق على انتشار الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في منطقة جنوب لبنان، وسحب إسرائيل قواتها تدريجياً من الجنوب باتجاه الخط الأزرق الحدودي مع إسرائيل خلال فترة تصل إلى 60 يوماً، ولا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يتواجد في بعض القرى الحدودية في جنوب لبنان.

ووافقت الحكومة اللبنانية على استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق حتى 18 فبراير المقبل.