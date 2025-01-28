المرصد السوري: 8 قتلى بغارات تركية استهدفت سوقا مكتظا في سوريا

بيروت - (د ب أ)

قُتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وأصيب 20 آخرون، بينهم نساء وأطفال، بعد أن استهدفت غارات جوية تركية سوقا مكتظا في سوريا، وفقا لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء.

وذكر رامي عبد الرحمن، رئيس المرصد، أن جميع القتلى كانوا من المدنيين عندما أصيب السوق في بلدة صرين الشمالية.

وأشار المرصد، الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقرا له، والذي يراقب العنف في سوريا منذ عام 2011، إلى أن الطائرات الحربية التركية نفذت أيضا عدة غارات جوية حول سد تشرين وبالقرب من صرين.

ووصفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي تقودها فصائل كردية وتدعمها الولايات المتحدة، الهجوم على صرين بأنه "مجزرة".

وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان لها: "هذه الهجمات موثقة بالصور.. لا تدين تركيا فقط، بل تدين أيضا صمت المجتمع الدولي في مواجهة هذه الجرائم والانتهاكات التركية المستمرة في شمال وشرق سوريا".

ومنذ سقوط النظام السوري بقيادة بشار الأسد في ديسمبرالماضي، تعرضت المنطقة لاشتباكات عنيفة بين الميليشيات الكردية الحاكمة والمقاتلين المدعومين من تركيا.

وقد دخل الجيش الوطني السوري، المدعوم من تركيا، في صراع مع قوات سوريا الديمقراطية.

وتعد الغارات الجوية التركية في المنطقة حدثا متكررا.

وبينما تعد قوات سوريا الديمقراطية حليفا رئيسيا للولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم داعش، فإن تركيا تعتبر الميليشيا امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي تصنفه منظمة إرهابية.

ومنذ تصاعد العنف في 12 ديسمبر، قُتل ما مجموعه 526 شخصا، بينهم 61 مدنيا، و388 مقاتلا من الفصائل المدعومة من تركيا، و77 مقاتلا من قوات سوريا الديمقراطية وتشكيلاتها العسكرية التابعة، وفقا للمرصد.