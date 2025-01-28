أول رد من نتنياهو على دعوة ترامب لزيارة أمريكا

وكالات

أكد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، الثلاثاء تلقيه دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة الولايات المتحدة يوم الثلاثاء المقبل.

وأفاد نتنياهو بأن ترامب دعاه لعقد اجتماع في البيت الأبيض يوم الثلاثاء 4 فبراير المقبل، قائلا إنه "أول زعيم أجنبي يتلقى دعوة إلى البيت الأبيض في ولاية الرئيس ترامب الثانية".



وتأتي الدعوة للاجتماع بعد 8 أيام من تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة يوم 20 فبراير، والذي سبقه بخمسة أيام الإعلان عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وقال ترامب حينها إن "اتفاق وقف إطلاق النار الملحمي هذا لم يكن ليحدث إلا نتيجة لانتصارنا التاريخي في نوفمبر"، في إشارة إلى فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أقيمت في نوفمبر الماضي.

ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد، الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد قراره برفع الحظر عن توريد قنابل تزن ألفي طن لإسرائيل.

وشارك مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، في إدارة المفاوضات التي جرت في قطر وأفضت إلى التواصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال ويتكوف الإثنين إن "رؤية دونالد ترامب للمنطقة نجحت في إطلاق سراح بعض الأسرى في غزة".