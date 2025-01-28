رئاسة الوزراء الإسرائيلية: ترامب دعا نتنياهو لزيارة البيت الأبيض يوم 4 فبراير

القدس - (أ ب)

قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لزيارة البيت الأبيض في الرابع من فبراير المقبل.

ومن شأن هذا أن يجعل نتنياهو أول زعيم أجنبي يزور واشنطن في الولاية الثانية لترامب.

وتأتي هذه الزيارة بينما تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل وحركة حماس من أجل مواصلة وقف إطلاق النار الذي أوقف حربا مدمرة استمرت 15 شهرا في غزة.