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رئاسة الوزراء الإسرائيلية: ترامب دعا نتنياهو لزيارة البيت الأبيض يوم 4 فبراير

08:40 م الثلاثاء 28 يناير 2025

ترامب ونتنياهو

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القدس - (أ ب)

قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لزيارة البيت الأبيض في الرابع من فبراير المقبل.

ومن شأن هذا أن يجعل نتنياهو أول زعيم أجنبي يزور واشنطن في الولاية الثانية لترامب.

وتأتي هذه الزيارة بينما تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل وحركة حماس من أجل مواصلة وقف إطلاق النار الذي أوقف حربا مدمرة استمرت 15 شهرا في غزة.

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنيامين نتنياهو البيت الأبيض
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