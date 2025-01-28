بوتين: مستعد للتفاوض مع أوكرانيا لكن زيلنسكي لا يحق له التوقيع على الاتفاق

وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إنه كان مستعدا للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقب العملية العسكرية في ربيع 2022.

‌‏وأكد بوتين، أنه لا يرفض التفاوض مع أي أحد في أوكرانيا لكن زيلنسكي فاقد للشرعية وليس له الحق في التوقيع على أي اتفاق.

وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، إلى أن بوتين يقول إن المفاوضات مع أوكرانيا ممكنة ولكن ليس مع زيلينسكي.

وأوضح بوتين، أن كل شيء سينتهي في أوكرانيا خلال فترة تتراوح بين شهر ونصف إلى شهرين إذا نفدت أموال الرعاة الغربيين وإمدادات السلاح لأوكرانيا.