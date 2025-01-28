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البيت الأبيض: ترامب يعتبر تطبيق "ديب سيك" الصيني بمثابة جرس إنذار

08:37 م الثلاثاء 28 يناير 2025

كارولين ليفيت

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وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الثلاثاء، إن الأوامر التي وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة للعالم بعدم تسامح الولايات المتحدة مع الهجرة غير الشرعية، موضحة أن حالة الطوارئ على الحدود الأمريكية الجنوبية هدفها إنهاء غزو المهاجرين.

وأشارت ليفيت، إلى أن ترامب اتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي للتضخم الذي سببته إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

وأكدت ليفيت، أن الرئيس دونالد ترامب يريد استعادة سيطرة الولايات المتحدة على قطاع الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن ترامب يعتبر تطبيق "ديب سيك" الصيني للذكاء الاصطناعي بمثابة جرس إنذار.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن ترامب وقع أكثر من 300 أمر تنفيذي وقام بقرارات تاريخية خلال أسبوع واحد.

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كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض تطبيق ديب سيك الصيني ديب سيك الصيني بمثابة جرس إنذار البيت الأبيض
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