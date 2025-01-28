فنلندا تدعو لاتخاذ إجراءات صارمة ضد "أسطول الظل" الروسي

ريجا - (د ب أ)

دعت وزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين إلى المزيد من الإجراءات الحاسمة ضد "أسطول الظل" الروسي بعد واقعة أخرى تعرض فيها كابل في أعماق بحر البلطيق لأضرار.

وقالت فالتونين اليوم الثلاثاء، أثناء زيارة إلى العاصمة اللاتفية ريجا: "إن أسطول الظل هو القضية الرئيسية والمشكلة الأساسية التي نتعامل معها، بغض النظر عن نتيجة التحقيقات المتعلقة بهذه الكابلات".

وقالت عن "أسطول الظل" الروسي: "يتعين أن نحد من استخدامه".

ويُستخدم ما يعرف بـ "أسطول الظل الروسي"، وهو شبكة من السفن التجارية التي يتردد أنها تدار تحت سيطرة غير مباشرة من قبل روسيا، للتحايل على العقوبات الدولية، خاصة تلك المتعلقة بصادرات النفط الروسي، وتتميز هذه السفن بهياكل ملكية معقدة وأعلام دول أخرى، مما يجعل من الصعب تتبعها وربطها بالدولة الروسية.

وأضافت فالتونين أن أسطول الظل الروسي أيضا "يمثل خطرا على البيئة ومصدر خطر مثبت على البنية التحتية الحيوية أسفل البحر".

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عشرات من هذه السفن، إلا أن الحجم الحقيقي لهذا الأسطول يحتمل أن يكون أكبر بكثير.

ووقعت مشكلات بسبب أعمال تخريب مشتبه بها من جانب أسطول الظل في كابلات وخطوط أنابيب في بحر البلطيق مرارا في الأسابيع القليلة الماضية، وأشارت تقارير إلى أن الأضرار وقعت عمدا باستخدام مراسي سفن.