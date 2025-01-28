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بسبب المعاملة الاستفزازية لمواطنيها في باريس.. الجزائر تستدعي السفير الفرنسي لديها

07:59 م الثلاثاء 28 يناير 2025

مطار شارل ديجول

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وكالات

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الثلاثاء، بأن وزارة الخارجية استدعت السفير الفرنسي لدى الجزائر احتجاجا على المعاملة الاستفزازية للجزائريين في مطارات باريس.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيانها، إن "الجزائر سجلت إفادات متطابقة لمواطنين جزائريين بشأن المعاملة الاستفزازية والمهينة والتمييزية التي تعرضوا لها من قبل الشرطة الفرنسية في مطاري رواسي شارل ديجول وأورلي".

وأشار البيان، إلى أن وزارة الخارجية استدعت السفير الفرنسي للتأكد من صحة هذه المعلومات، وللاحتجاج على مثل هذه التصرفات غير المقبولة.

وأكد البيان على رفض الجزائر القاطي لأي مساس بكرامة مواطنيها أو استخدامهم كأداة للضغط أو الابتزاز والاستفزاز ضد دولتهم، موضحة أن الوزارة طالبت السفير الفرنسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه التصرفات.

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باريس الجزائر وزارة الخارجية الشرطة الفرنسية شارل ديجول
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