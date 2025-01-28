جماعات حقوقية تخطط لمقاضاة ترامب بسبب قراره بمراجعة سياسة الجنود المتحولين جنسيا

واشنطن - (أ ب)

تعتزم جماعات حقوقية إقامة أول دعوى قضائية اليوم الثلاثاء، ضد الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوزارة الدفاع (البنتاجون) كي تراجع سياستها بشأن الجنود المتحولين جنسيا، الأمر الذي يحتمل أن يفضي إلى حظر خدمتهم في القوات المسلحة.

وهو نفس الفريق القانوني الذي أمضى سنوات في مكافحة حظر من جانب ترامب لخدمة المتحولين جنسيا في القوات المسلحة إبان ولايته الأولى، حيث عرقلوه في المحاكم قبل أن يلغيه الرئيس آنذاك جو بايدن عندما تولى المنصب.

ويشير الأمر الجديد الذي أصدره ترامب ووقعه أمس الاثنين، إلى أن الهوية الجنسية لأفراد الخدمة من المتحولين جنسيا "تتعارض مع التزام الجندي بأسلوب حياة جدير بالاحترام ومستقيم ومنضبط" ويضر بجاهزية الجيش.

ويستلزم الأمر إصدار وزير الدفاع بيت هيجيث سياسة منقحة.

وقال شانون ميتر، المدير القانوني للمركز القومي لحقوق المثليات: "إن القانون ينص بوضوح شديد على أن الحكومة لا يجوز لها أن تبني سياسات على رفض مجموعات معينة من الأشخاص، إن هذا ينطوي على ضغينة ويفترض أن القوانين المبنية على الضغينة باطلة وغير دستورية".

ولم يرد البنتاجون على الفور على طلب للحصول على تعليق.