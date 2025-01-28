إعلام عبري: مبعوث ترامب للشرق الأوسط يزور غزة غدًا

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الثلاثاء، إن مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيزور قطاع غزة ومعبر كرم أبوسالم غدا الأربعاء.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يصل غدًا إلى إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة أن ويتكوف سيناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفاقي وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، قائلة إنه "رغم ضغوط الوسطاء فإن محادثات المرحلة الثانية من الصفقة لن تبدأ قبل اليوم الـ16 من المرحلة الأولى".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أمس الإثنين، أن ويتكوف سيلتقي نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، إذ من المقرر مناقشة عدد من القضايا.