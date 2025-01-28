الاتحاد الأوروبي يقدم 60 مليون يورو كمساعدات للنازحين في الكونغو

بروكسل - (د ب أ)

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم 60 مليون يورو (62.6 مليون دولار) كمساعدات إنسانية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك في أعقاب أيام من القتال العنيف في شرق البلاد.

ويهدف التمويل إلى دعم السكان المشردين في مدينة جوما وما حولها، وكذلك أولئك المتأثرين بالنزاعات والأوبئة، حسبما أفادت المفوضية.

وبعد أيام من القتال العنيف، دخلت ميليشيا "إم 23" المتمردة في الساعات الأولى من أمس الاثنين إلى مدينة جوما، عاصمة الإقليم الاستراتيجية، تقع جوما في إحدى أغنى المناطق بالموارد في الكونغو وتحد من رواندا.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للأزمات، حاجة لحبيب: "على الرغم من أن وصول المساعدات الإنسانية لا يزال يمثل تحديا لشركائنا بسبب شدة القتال، فإننا سنضمن توزيع الأموال الإنسانية دون تأخير وسيستمر تقديم المساعدات لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها".

وسيجري استخدام الأموال للإنفاق على توفير المأوى وإدارة المخيمات، والوصول إلى المياه النظيفة والمراحيض، وتوفير الغذاء الأساسي والتعليم للأطفال المتأثرين بالنزاع.

وأضاف البيان الصحفي: "ترفع هذه الأموال الجديدة إجمالي المساعدات الإنسانية من الاتحاد الأوروبي لجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أكثر من 272 مليون يورو منذ بداية عام 2023".

ووفقا لأرقام المفوضية، تم تهجير 480 ألف شخص في منطقة شمال كيفو شرقي البلاد منذ أكتوبر 2024، و178 ألف شخص في منطقة جنوب كيفو المجاورة.

ويضاف إلى ذلك السكان المشردين حديثا، الذين ينضمون إلى 6.4 مليون شخص كانوا قد تم تهجيرهم بالفعل في أنحاء البلاد.

وقالت المفوضية إن القتال الأخير قد زاد الوضع سوءا، خاصة بالنسبة لحوالي 800 ألف شخص كانوا يعيشون حول جوما في مواقع للمشردين.

وأوضحت المفوضية: "خلال أيام قليلة، أصبحت بعض المخيمات التي كانت تأوي أكثر من 300 ألف شخص الأسبوع الماضي، فارغة تماما الآن لأن جميع سكانها قد فروا من جبهات القتال".