لبنان: إصابة جندي و3 مواطنين بنيران إسرائيلية جنوبي البلاد

وكالات

أعلن الجيش اللبناني في بيان، اليوم الثلاثاء، إصابة جندي و3 مواطنين بعد تعرضهم لإطلاق نار إسرائيلي على طريق يارون جنوبي البلاد.

وقال الجيش اللبناني، إن وحداته انتشرت في بلدتي يارون ومروحين وبركة ريشا ومناطق حدودية أخرى جنوبي الليطاني.

بينما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن جيش الاحتلال سيبقى في جبل الشيخ عند الحدود اللبنانية السورية لفترة غير محددة لضمان أمن الجولان والبلدات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عن ستة لبنانيين جرى اعتقالهم خلال عملية التوافد على البلدات والقرى الجنوبية.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الثلاثاء، أن "العدو أفرج عن 6 مواطنين كان اعتقلهم خلال توافد الأهالي أول أمس الأحد إلى بلدتي حولا ومركبا".

وكان المواطنون اللبنانيون توجهوا أول أمس للعودة إلى قراهم المحتلة في جنوب لبنان بعد انتهاء مهلة الـ60 يومًاً المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار. وأطلقت القوات الإسرائيلية النار على المواطنين خلال محاولتهم الدخول إلى بلداتهم.

كما أسر جيش الاحتلال الإسرائيلي عددا من المواطنين اللبنانيين.

وأسفرت الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين خلال محاولتهم الدخول إلى بلداتهم الجنوبية عن مقتل 26 شخصاً من بينهم ست نساء، وجرح حوالي 150 شخصاً من بينهم 14 امرأة و12 طفلاً.

وينص الاتفاق على انتشار الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في منطقة جنوب لبنان، وسحب إسرائيل قواتها تدريجيًا من الجنوب باتجاه الخط الأزرق الحدودي مع إسرائيل خلال فترة تصل إلى 60 يومًا.

ولا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يتواجد في بعض القرى الحدودية في جنوب لبنان.