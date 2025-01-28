إعلان

ردًا على تجميد ترامب للإنفاق الفيدرالي.. الديمقراطيون يهددون باللجوء للقضاء

06:44 م الثلاثاء 28 يناير 2025

السيناتور تشاك شومر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، اليوم الثلاثاء، إن تجميد إدارة الرئيس دونالد ترامب الإنفاق الفيدرالي خطوة خطيرة وغير قانونية.

وأشار تشومر إلى أن الديمقراطيين سيتجهون للقضاء ردا على تجميد ترامب الإنفاق الفيدرالي لبرامج أساسية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البيت الأبيض إيقاف المنح والقروض الاتحادية بشكل مؤقت اعتبارا من اليوم الثلاثاء، فيما تبدأ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراجعة أيديولوجية شاملة لأوجه الإنفاق لديها.

ومن شأن القرار أن يؤثر على إنفاق تريليونات الدولارات، وأن يسبب اضطرابا واسع النطاق في أبحاث الرعاية الصحية وبرامج التعليم والمبادرات الأخرى.

كما أنه من المفترض كذلك أن يتم إيقاف المنح التي تم منحها ولكن لم يتم إنفاقها.

وقالت مذكرة صادرة عن ماثيو فايث، القائم بأعمال مدير مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض: "استخدام الموارد الاتحادية لتعزيز المساواة للماركسين، والمتحولين جنسيا، وسياسات الهندسة الاجتماعية الخضراء الجديدة، إهدار لأموال دافعي الضرائب التي لا تحسن الحياة اليومية لمن نخدمهم".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تشاك شومر ترامب مجلس الشيوخ الأمريكي دونالد ترامب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سوريا: سيارتان مفخختان تستهدفان مخفر شرطة وحاجزًا عسكريًا في حمص

إعلان

إعلان

ظهرت الآن.. نتائج الصفين الأول والثاني الإعدادي إلكترونيًا بالجيزة (رابط رسمي)