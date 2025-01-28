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الأونروا: وجودنا هو ضمان للاستقرار في الأراضي الفلسطينية

06:13 م الثلاثاء 28 يناير 2025

الأونروا

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وكالات

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، إن عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيتعطل بسبب الحظر الإسرائيلي لأنشطتها.

وأكد لازاريني على أن الحظر الإسرائيلي لأنشطة الأونروا سيجعل مصير ملايين الفلسطينيين على المحك، مضيفا "في قطاع غزة يطلب الفلسطينيون منا تقديم الدعم لكن حظر إسرائيل نشاطنا سيقوض جهدنا".

وأوضح لازاريني، أن عمل الأونروا بالأراضي الفلسطينية سيتعطل خلال يومين مع دخول التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي حيز التنفيذ، لافتا إلى أن حكومة الاحتلال تدّعي أن الوكالة لا تقدم الدعم المناسب للفلسطينيين.

ولفت لازاريني، إلى أن الوكالة تقوم بتقديم أكثر من 17 ألف استشارة طبية في اليوم بالأراضي الفلسطينية، مؤكدا على أن وجود الأونروا ضمان للاستقرار في الأراضي الفلسطينية.

وشدد لازاريني على أن مهاجمة وكالة الأونروا ستلحق الضرر بملايين الفلسطينيين، موضحا أن الوكالة تقدم نصف المساعدات للفلسطينيين عكس اتهامات الحكومة الإسرائيلية بأنها لا تقدم الدعم المناسب.

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الأونروا فلسطين غزة الاحتلال الإسرائيلي
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