الأونروا: عملنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيتعطل بسبب الحظر الإسرائيلي

وكالات

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، إن عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيتعطل بسبب الحظر الإسرائيلي.

وأشار لازاريني إلى أن الحظر الإسرائيلي لأنشطة الأونروا سيجعل مصير ملايين الفلسطينيين على المحك.

وأكد أن في قطاع غزة يطلب الفلسطينيون من وكالة الأونروا تقديم الدعم، لكن حظر إسرائيل نشاط الوكالة سيقوض جهدها.

وأضاف لازايني أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تدعي أن الوكالة لا تقدم الدعم المناسب للفلسطينيين، موضحًا أن الأونروا تقوم بتقديم أكثر من 17 ألف استشارة طبية في اليوم بالأراضي الفلسطينية.

وتستعد وكالة الأونروا لوقف عملياتها بمقرها في القدس المحتلة مع دخول الحظر الإسرائيلي حيز التنفيذ يوم الخميس، إذ سيفقد عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات التي تقدمها الوكالة.