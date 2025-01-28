الجزائر تطالب مجلس الأمن بالتحقيق في المزاعم الإسرائيلية ضد الأونروا

وكالات

قال مندوب الجزائر بمجلس الأمن الدولي عمار بن جامع، اليوم الثلاثاء، إن غزة أصبحت المكان الأكثر فتكا بالعاملين في مجال الإغاثة والمساعدة الإنسانية.

وشدد بن جامع، على أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ستبقى العمود الفقري لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني ولا يمكن استبدالها أو الاستغناء عنها.

وأشار بن جامع، إلى أن 660 ألف طفل فلسطيني سيعودون للدراسة بمدارس الأونروا والوكالة هي فرصتهم الوحيدة للتعلم، مؤكدا أن الهجمات على الأونروا ليست جديدة وينبغي التحقيق في كل المزاعم ضدها.

وأوضح المندوب الجزائري بمجلس الأمن، أن تشريعات الكنيست الإسرائيلي ضد الأونروا انتهاك صارخ للقوانين الدولية وينبغي على الجميع الوقوف ضدها.